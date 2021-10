Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Congratulazioni al professor Giorgio Parisi, vincitore del premio Nobel per la fisica 2021. Un riconoscimento prestigioso e meritato per il suo lavoro e per tutta la comunità scientifica italiana. Una meravigliosa notizia per il nostro Paese".

Lo scrive su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico.