Nobel Medicina a Karikò e Weissman per studi Rna per Covid-19

Milano, 2 ott. (askanews) – Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato all’ungherese Katalin Karikò e all’americano Drew Weissman per gli studi sull’acido ribonucleico Rna applicati ai vaccini per la lotta al Covid-19.