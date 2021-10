Nobel, Parisi: Italia poco accogliente per ricercatori

Roma, 5 ott. (askanews) – “Questo è un giorno molto importante perché dà riconoscimento non solo a questa Università nel quale sono entrato studente nel lontano 1966 ma dà riconoscimento alla scienza italiana, riconoscimento che in questi ultimi anni è mancato spesso”. Così il Premio Nobel per la Fisica, l’italiano Giorgio Parisi, nel saluto all’Università La Sapienza di Roma, accolto da una standing ovation di studenti e mondo accademico.

“Io spero che abbiamo già visto un cambiamento nell’Italia dell’interesse verso la scienza e che nella prossima finanziaria questo cambiamento venga in qualche modo incrementato in maniera opportuna – ha sottolineato Parisi – perché al di là di quello che si può fare è importante che ci siano cambiamenti strutturali per l’Italia, in modo che possa diventare un paese accogliente per i ricercatori, italiani e stranieri”.

Il neo Premio Nobel ha inoltre citato Newton: “Se ho potuto vedere così lontano è perché mi sono arrampicato sulle spalle dei giganti”.