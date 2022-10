Nobel per la Chimica a Bertozzi, Meldal e Sharpless

Stoccolma, 5 ott. (askanews) – Il premio Nobel per la Chimica 2022 è stato assegnato a Morten Meldal, K. Barry Sharpless e Carolyn R. Bertozzi “per lo sviluppo della chimica del clic (o chimica a scatto, ndr) e della chimica bioortogonale”. Bertozzi, cresciuta a Lexington, in Massachusetts, ha legami con il nostro Paese. Il padre, un fisico nucleare, è nato in Italia, così come tutti i suoi quattro fratelli.

Il Premio Nobel per la Chimica 2022, ha spiegato la Royal Swedish Academy of Sciences nelle motivazioni, riguarda la semplificazione dei processi difficili.

“Barry Sharpless e Morten Meldal hanno gettato le basi per una forma funzionale di chimica – la chimica del clic – in cui i blocchi molecolari si uniscono in modo rapido ed efficiente. Carolyn Bertozzi ha portato la chimica dei clic in una nuova dimensione e ha iniziato a utilizzarla negli organismi viventi”, è stato spiegato.

I chimici, si ricorda ancora, sono stati a lungo guidati dal desiderio di costruire “molecole sempre più complicate”.

“Nella ricerca farmaceutica, ciò ha spesso comportato la ricreazione artificiale di molecole naturali con proprietà medicinali: questo ha condotto però a “molte costruzioni molecolari ammirevoli che generalmente richiedono tempo e sono molto costose da produrre”.

“Il Premio per la Chimica di quest’anno si occupa” invece “di non complicare eccessivamente le questioni, ma di lavorare con ciò che è facile e semplice. Le molecole funzionali possono essere costruite anche seguendo un percorso semplice”, ha affermato Johan qvist, presidente del Comitato Nobel per la chimica.

Sharpless riceverà quest’anno il suo secondo Nobel per la Chimica, dopo quello del 2001, per il suo lavoro sulle reazioni di ossidazione attivate da catalisi chirale.

Carolyn R. Bertozzi è nata nel 1966 negli Usa. Ha ottenuto un dottorato di ricerca nel 1993 presso la UC Berkeley. Lavora presso la Stanford University.

Morten Meldal è nato nel 1954 in Danimarca. Ha avuto un dottorato di ricerca nel 1986 presso l’Università Tecnica della Danimarca, a Lyngby. E’ professore all’Università di Copenaghen, Danimarca.

K. Barry Sharpless è nato nel 1941 a Filadelfia, in Pennsylvania. Ha avuto un dottorato di ricerca nel 1968 presso la Stanford University. Lavora presso la Scripps Research, La Jolla, negli Stati Uniti.