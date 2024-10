Nobel per la Fisica a Hopfield e Hinton per il loro lavoro sull'IA

Roma, 8 ott. (askanews) – Il Nobel 2024 per la Fisica è stato assegnato all’americano John Hopfield e al canadese Geoffrey Hinton per il lavoro pionieristico nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’annuncio è stato dato da Hans Ellegren, Segretario Generale dell’Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. Sono stati premiati perché “hanno utilizzato gli strumenti della fisica per sviluppare metodi che sono alla base del potente apprendimento automatico di oggi”.

Hopfield, 91 anni, professore all’Università di Princeton, ha creato “una memoria associativa in grado di memorizzare e ricostruire immagini e altri tipi di schemi nei dati”. Hinton, un professore di 76 anni dell’Università di Toronto, “ha inventato un metodo per trovare autonomamente proprietà nei dati, quindi di eseguire compiti come l’identificazione di elementi specifici, nelle immagini”.

Il loro lavoro è considerato pionieristico. Ma Hinton, psicologo cognitivo e informatico, nel 2023 parlando a una conferenza a Toronto aveva già messo in guardia sui rischi dell’IA. “Credo che dobbiamo prendere sul serio la possibilità che, se le IA diventano più intelligenti di noi, cosa che sembra abbastanza probabile, e hanno obiettivi propri, cosa che sembra abbastanza probabile, potrebbero sviluppare l’obiettivo di prendere il controllo. E se lo fanno, siamo nei guai”.