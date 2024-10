Nobel per la Fisica all'americano Hopfield e al canadese Hinton

Stoccolma, 8 ott. (Adnkronos) - La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnare il premio Nobel per la Fisica 2024 all'americano John J. Hopfield e al canadese Geoffrey E. Hinton "per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l'apprendimento automatico con reti neu...