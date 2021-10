Nobel per la Medicina, Bassetti: “Peccato non sia andato a chi ha inventato i vaccini Covid”

Nobel per la Medicina a Julius e Patapoutian, Bassetti: “Peccato non sia andato a chi ha inventato i vaccini Covid" cioè a Sahin e Türeci di BioNTech”

In tema di Premio Nobel per la Medicina Matteo Bassetti è deluso e lo dice: “Peccato non sia andato a chi ha inventato i vaccini Covid”. Il rammarico sottile del primario del San Martino di Genova per il riconoscimento mancato a chi ha dato un contributo così cruciale alla scienza sta tutto nelle parole con cui ha commentato l’assegnazione del Nobel 2021 in questione a David Julius e Ardem Patapoutian.

Nobel per la Medicina, Bassetti: “Peccato, sono deluso e forse il premio ha fatto il suo tempo”

I due medici ricercatori sono stati premiati per la scoperta dei recettori alla base del tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo. E Bassetti, che di franchezza non ha mai difettato, non si nasconde “È una grande delusione, forse è passato il tempo anche per questo riconoscimento”.

“Peccato”, sul Nobel per la Medicina Bassetti non aveva dubbi: Sahin e Türeci di BioNTech”

Poi spiega: “Nel senso che, con quello che è successo negli ultimi 2 anni, non essere reattivi e non aver la capacità di dare il premio a chi ha inventato la tecnica alla base dei vaccini anti-Covid a mRna rende questo premio desueto e anacronistico”. A chi si riferisce l’infettivologo ligure? osserva l’esperto.

Ad Ugur Sahin, amministratore delegato di BioNTech, che insieme alla moglie Özlem Türeci ha sviluppato il vaccino anti-Covid ad mRna.

Il premio oltre il Nobel per la Medicina, per Bassetti “peccato, è quello di aver salvato milioni di persone”

Poi Bassetti chiosa: “Oggi per lui e la moglie ci sono altri riconoscimenti più importanti e lo dico da scienziato. Chi ha sviluppato la tecnologia a mRna per il vaccino contro il coronavirus ha ottenuto più di un premio, il grandissimo plauso del mondo perché hanno salvato la vita a milioni di persone”.