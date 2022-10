Nobel: premio 2022 per la fisica a Aspect, Clauser e Zeilinger

Stoccolma, 4 ott. – (Adnkronos) – E' stato assegnato a tre fisici, il francese Alain Aspect, l'americano John Clauser e l'austriaco Anton Zeilinger il premio Nobel 2022 per la Fisica. L'annuncio è stato dato a Stoccolma dalla segreteria dell'Accademia Svedese delle Scienze. Il riconoscimento – si spiega nella motivazione – per il lavoro sulla meccanica quantistica, in particolare per gli esperimenti sulla correlazione quantistica, "che stabiliscono la violazione del teorema delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell'informazione quantistica".

I tre ricercatori avevano già condiviso nel 2010 il prestigioso Premio Wolf per la fisica attribuito loro "per i loro fondamentali contributi teorici e sperimentali ai fondamenti della fisica quantistica".