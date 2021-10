Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – Il premio Nobel per l'Economia 2021, attribuito dalla banca centrale di Svezia, è stato assegnato per metà al canadese David Card "per i suoi contributi empirici all'economia del lavoro"., mentre per l'altra metà è diviso fra l'americano Joshua D.

Angrist del Massachusetts Institute of Technology e all'olandese Guido W. Imbens della Stanford University, per "i contributi metodologici all'analisi delle relazioni causa effetto".