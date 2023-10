Nobel: Ronzulli (Fi), 'sia stimolo per riportare rispetto diritti umani in Iran'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il Nobel per la pace assegnato all’attivista iraniana Narges Mohammadi rappresenta un faro di luce che illumina il buio delle violenze, della discriminazione, dell’oppressione da parte del regime iraniano nei confronti delle donne, crudeltà per tro...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Il Nobel per la pace assegnato all’attivista iraniana Narges Mohammadi rappresenta un faro di luce che illumina il buio delle violenze, della discriminazione, dell’oppressione da parte del regime iraniano nei confronti delle donne, crudeltà per troppo tempo condannate, ma mai davvero combattute dalla comunità internazionale". Così Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Qualche mese fa – ricorda l'esponente azzurra -, Narges Mohammadi scriveva dal carcere: ‘Le donne coraggiose, resilienti e piene di speranza dell'Iran vinceranno. Vittoria significa instaurare la democrazia, la pace e i diritti umani e porre fine alla tirannia’. Per farlo, per lottare, denunciare e mostrare al mondo le gravissime violazioni dei diritti umani da parte del regime iraniano, sta pagando un prezzo altissimo". "Il Nobel è un importante riconoscimento del coraggio e del sacrificio di Mohammadi, ma dovrà essere stimolo per tutti noi a fare molto di più, per essere concretamente al fianco degli iraniani liberi nella loro grande battaglia per riportare nel loro Paese la pace e il rispetto dei diritti umani", conclude Ronzulli.