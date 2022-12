Paolo De Maio, il sindaco di Nocera Inferiore, ha disposto un’ordinanza per il divieto di consumo di bevande alcoliche su aree ad uso pubblico, dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Nocera Inferiore, divieto di consumare alcolici: l’ordinanza del sindaco

Iniziano ad essere messe in atto delle decisioni per trascorrere il periodo delle festività natalizie in totale sicurezza. Verranno adottate misure e interventi per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica. Paolo De Maio, sindaco di Nocera Inferiore, ha disposto un ordinanza di divieto di consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche ad uso pubblico. Il provvedimento dispone il divieto, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2023, a partire dalle ore 20.00 fino alla chiusura delle attività, della vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, ad esclusione delle somministrazioni che avvengono nei dehors regolarmente autorizzati.

Nocera Inferiore, divieto di consumare alcolici: i dettagli

Il rispetto dell’ordinanza riguarda pubblici esercizi ed esercizi di vicinato ad esclusione delle somministrazioni nei dehors autorizzati e per le consumazioni ai tavoli per la clientela dei pubblici esercizi. Lo scopo è quello di garantire la quiete pubblica e tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica su tutto il territorio comunale, prevedendo episodi di violenza dovuti all’abuso di alcol. Il divieto di vendita vige su tutto il territorio comunale dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Disposta la chiusura dei distributori automatici di bevande H24 per i giorni 8-9-10-25-26 dicembre 2022 e 01- 06 gennaio 2023, dalle 17 alle 7. Per i giorni 24 e 31 dicembre è vietata la vendita di bevande alcoliche per gli esercizi commerciali di generi alimentari (quali salumerie, supermercati e similari dalle ore 12:00 fino alla chiusura dell’attività”. Se non dovessero essere rispettate le regole sarà prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1000.

Prevista anche la sanzione della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.