Nodo catasto, domani al voto la proposta di FdI

Nodo catasto, domani al voto una nuova proposta di modifica presentata da FdI. Intanto FI riunisce vertici e deputati

Torna il nodo catasto. Ci saranno altri scossoni per il governo nelle votazioni di domani in commissione Finanze? Domani andrà al voto una nuova proposta di modifica presentata da FdI

Riforma del Catasto, Draghi: “Non è una patrimoniale”

Nonostante Draghi ripeta da settembre che “Nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno” la riforma del Catasto ha provocato più di una turbolenza all’interno della compagine governativa, culminata con “lo strappo” della Lega dello scorso giovedì.

Domani votazioni in commisione Finanze

“La riforma del catasto non è una patrimoniale” ha ripetuto ancora una volta Draghi ma nonostante il via libera all’emendamento del catasto che ha evitato al governo una crisi impensabile nel momento storico che stiamo vivendo, non manca qualche timore per le votazioni di domani in commissione Finanze alla Camera sulla delega fiscale.

Gasparri: “La casa non si tocca”

“La casa non si tocca”. Lo afferma forte e chiaro anche Forza Italia che ha riunito vertici e deputati in vista del secondo incontro in commissione finanze alla Camera dedicato alla riforma del catasto.

Domani andrà al voto una nuova proposta di modifica, presentata da FdI, per cancellare il secondo comma dell’articolo 6 sulla revisione degli estimi.

“Anche una semplice ipotesi di una revisione degli estimi catastali allarma giustamente gli italiani” ha affermato Maurizio Gasparri che ha aggiunto “Come disse Draghi, in questa fase i soldi si danno e non si prendono. In Parlamento saremo chiarissimi, giù le mani dalle case degli italiani”