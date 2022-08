Su Twitter, Noemi è stata attaccata da un utente dopo essere stata confusa con Noemi Bocchi ossia la nuova fiamma di Totti.

Noemi attaccata su Twitter: è stata scambiata per Noemi Bocchi

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco in Italia e monopolizzare le pagine del gossip.

In questo contesto, sono tanti i supporter della coppia che si stanno scagliando contro Noemi Bocchi accusandola di aver letteralmente sfasciato una famiglia.

Contro quella che sembrerebbe ormai essere a tutti gli effetti la compagna dell’ex numero uno della Roma, sono molti i messaggi che vengono quotidianamente scritti sui social. Tra i tanti post, uno condiviso su Twitter da una fan di Totti e della Blasi ha scritto un messaggio contro la nuova fiamma del calciatore taggando per sbaglio la cantante Noemi.

Il botta e risposta

In particolare, dopo il tag alla cantante, l’utente in questione aveva scritto su Twitter: “Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti, ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando, per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri del proprio carattere? Pu…..”.

Nonostante il messaggio estremamente irruento, lo scambio di persona ha fatto divertire il popolo del web.

Al post, la stessa Noemi ha risposto: “Mi sa che ha sbagliato TAG”.

Subito dopo, la cantante ha aggiunto: “Io al massimo vi posso cantare una canzone”.