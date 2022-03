Noemi Bocchi di nuovo allo stadio: Francesco Totti a 60 metri da lei

Dopo la smentita di Ilary Blasi, Noemi Bocchi è stata avvistata per la seconda volta allo stadio, poco distante da Francesco Totti.

Mentre Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo dove ha smentito ancora una volta i rumor riguardanti la presunta crisi con suo marito, Francesco Totti, l’ex calciatore era allo stadio Olimpico e, a 60 metri di lui, era seduta di nuovo Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi allo stadio

Per la seconda volta Dagospia ha paparazzato Noemi Bocchi ad appena 60 metri di distanza da Francesco Totti, che si trovava allo stadio in compagnia di alcuni amcii (tra cui Antonello Venditti) per seguire il Derby. Più o meno nello stesso momento la moglie del calciatore si trovava nello studio della storica amica Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha smentito i rumor riguardanti una sua presunta crisi matrimoniale e ha rotto il silenzio proprio su Noemi Bocchi (e sul suo presunto flirt con Luca Marinelli).

“Io lui non lo conosco. Non conosco neanche Noemi. Francesco forse l’ha incontrata a un centro sportivo. Quella foto scattata allo stadio mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno”, ha dichiarato la showgirl. Cosa ne penserà della seconda immagine circolata in rete e dove i due sono ad appena 60 metri l’uno dall’altra?

La smentita di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha parlato di “accanimento mediatico” nei confronti del suo matrimonio e, dopo aver smentito il gossip, ha tuonato:

“Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti è sempre successo che circolassero queste notizie.

È stato un accanimento mediatico, durato in tutto tre giorni e poi si è affievolito, è stato veramente schifoso. La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia per certa e hanno fatto una grande figura di m**a”, ha detto.