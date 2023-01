Noemi Bocchi, nuove accuse: "Cinica e manipolatrice, ecco qual è il suo vero obiettivo"

Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, è stata travolta dalle critiche in merito alla sua unione con l’ex calciatore e una fonte a lui vicina ha gettato contro di lei nuove e pesanti ombre.

Noemi Bocchi: le accuse

Una nuova ondata di accuse ha travolto Noemi Bocchi e questa volta a esprimersi contro di lei sarebbe stata una fonte anonima vicina a Francesco Totti, che ha dichiarato al settimanale Nuovo: “Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli”, e ancora: “Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita”. Accuse simili erano state mosse contro Noemi anche dal suo ex marito, Mario Caucci, che aveva persino messo pubblicamente in discussione che la flower designer facesse davvero il suo lavoro o fosse chi dice di essere.

Noemi ha preferito non replicare e al momento lei e Totti si stanno godendo una vacanza all’estero in compagnia dei rispettivi figli.

La nuova vita dell’ex campione

Dopo l’addio a Ilary Blasi, Francesco Totti si è trasferito in una nuova casa a Roma in compagnia di Noemi e in tanti si chiedono quali saranno i progetti futuri della coppia. I due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro liaison, ma secondo i rumor in circolazione l’ex campione avrebbe fatto tre preziosi regali alla sua nuova fiamma.

La loro storia è destinata a durare? In tanti sui social sognano ancora una riconciliazione tra lui e Ilary.