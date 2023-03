Noemi Bocchi prepara le valigie: il motivo svelato via social

Noemi Bocchi ha svelato via social il motivo per cui si è messa a preparare le sue valigie. Tutto quello che c'è da sapere.

Attraverso i social Noemi Bocchi ha annunciato di aver preparato le valigie per un motivo ben preciso e ha confessato ai fan alcuni dettagli sulla vicenda.

Noemi Bocchi fa le valigie: i motivi

Noemi Bocchi sta per sottoporsi a un intervento chirurgico per via della sua diastasi addominale e lei stessa ha svelato via social: “Ultimi preparativi. Domani sarà, per me, un giorno molto importante”. La compagna di Francesco Totti ha recentemente svelato alcuni retroscena della sua patologia, di cui avrebbe iniziato a soffrire dopo la nascita dei suoi due figli.

Sui social in tanti hanno criticato la sua decisione di raccontare pubblicamente i retroscena della terapia intrapresa per la diastasi addominale e in tanti l’hanno anche accusata di aver abusata con la chirurgia plastica. “Alla fine è un addominoplastica, preparati come ti sei preparata per gli altri interventi estetici che hai fatto”, le ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Cioè un intervento per la diastasi ti spaventa mentre rifarti le t*tte no? Che coerenza…”.

Al momento la fidanzata di Totti non ha replicato alle critiche nei suoi confronti e in tanti sui social si chiedono se lo farà. Boemi ha deciso di raccontare la sua esperienza con la diastasi addominale per essere da esempio alle donne che come lei soffrono di questa patologia.