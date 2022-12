Noemi Bocchi replica all'ex marito? Il messaggio sui social

Noemi Bocchi ha scritto un messaggio via social che sembra essere indirizzato contro il suo ex marito.

Noemi Bocchi è stata accusata dal suo ex marito di essere un’arrivista.

La donna, che ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita privata, ha scritto un messaggio via social che sembra essere indirizzato contro di lui.

Noemi Bocchi: la replica all’ex marito

Mauro Caucci, ex marito di Noemi Bocchi e padre dei suoi figli, ha pubblicato un’intervista con cui ha scagliato pesanti accuse contro di lei, affermando che sarebbe un’arrivista dedita solo a perseguire i propri fini utilitaristici.

Noemi, che avrebbe una causa in corso con l’ex marito per maltrattamenti, hascritto un messaggio via social che sembra essere indirizzato contro di lui. “Grazie per questi dieci anni insieme”, ha scritto sarcastica nelle sue stories postando come colonna sonora alla story della musica da circo e alcune emoji sorridenti.

Caucci nella sua intervista aveva menzionato proprio i dieci anni di matrimonio trascorsi insieme a lei, e aveva affermato: “E’ stata la storia più bella del mondo (…) per un semplicissimo fatto: che io l’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo”.

A seguire Caucci aveva anche messo in discussione ciò che è stato detto finora della nuova fiamma di Totti. “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?”.

Noemi al momento non ha replicato pubblicamente alle accuse dell’ex marito e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.