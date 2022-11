Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete sarebbe sparito il piccolo Tyson, ossia il cagnolino che Noemi Bocchi aveva donato alcuni mesi fa a Cristian, il figlio di Francesco Totti.

Cristian Totti: sparito il cane

Secondo i rumor circolati in rete nelle ultime ore il cane che Noemi Bocchi aveva donato a Cristian Totti durante l’estate sarebbe misteriosamente sparito. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e il figlio del calciatore – che aveva presentato via social il piccolo Tyson alcuni mesi fa – non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Solo di recente Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto ma sembra che la relazione tra i due vada avanti già da diversi mesi e la nuova compagna dell’ex calciatore avrebbe instaurato un ottimo rapporto con i suoi figli (più volte paparazzati in loro compagnia).

La coppia ha affittato una grande casa a Roma Nord dove sarebbe previsto proprio lo spazio necessario per ospitare anche i loro rispettivi figli.

Il gatto di Ilary Blasi

Alcuni mesi fa era sparito anche Alfio, il cane della madre di Cristian, Ilary Blasi. La conduttrice aveva lanciato diversi appelli via social al fine di ritrovare il suo amico a quattro zampe che, fortunatamente, le era stato riconsegnato sano e salvo da persone che lo avevano trovato per pura casualità.

In tanti si chiedono se la famiglia Totti rilascerà appelli anche per il piccolo Tyson, sulla cui sparizione al momento non si sa praticamente nulla.