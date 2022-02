Noemi: come ha perso 15 chili con la dieta

La dieta ha permesso a Noemi di perdere peso, ma alcuni accorgimenti l'aiutano a mantenersi in forma. Scopriamo insieme i vantaggi del suo percorso.

Noemi è, in questi giorni, protagonista del Festival di Sanremo. Si parla di lei non solo per la sua nuova canzone, ma anche per la sua perfetta forma fisica. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quale dieta le ha permesso di perdere fino a 15 chili.

Noemi

Noemi è bella e brava ma, soprattutto, per chi fa del suo aspetto fisico un cruccio, presenta una forma fisica a dir poco perfetta. Il merito è conseguenza della tenacia della cantante, di una dieta costruita su misura e tanto esercizio fisico. D’altra parte, come la stessa cantante ha affermato in una recente intervista, ciò che conta non è soltanto l’aspetto fisico, ma anche come la persona si sente nei confronti del suo aspetto fisico.

Il percorso intrapreso da Noemi si presenta delicato e interdisciplinare, in quanto risultato di un approccio che è, al contempo, sportivo, medico, nutrizionale e psicologico. Noemi ha sempre amato il cibo, ma grazie ai professionisti che la seguono, ha anche compreso che, per perdere peso, non basta mangiare di meno o non mangiare affatto, ma è importante cambiare approccio nei confronti del cibo.

Noemi: com’è dimagrita

Intrapreso il percorso dietetico e di benessere psicofisico, come afferma la stessa Noemi, difficilmente si torna indietro. Non è, infatti, un caso che la perfetta forma fisica di Noemi non sia una novità di questi giorni dato che, anche lo scorso anno, la cantane era salita sul palco dell’Ariston sfoggiando una forma fisica perfetta.

Sviluppato dalla dottoressa Monica Germani, l’approccio di Noemi è il “Meta Experience”, che individua nella massa grassa, ma non nel peso corporeo, il segreto di una forma fisica perfetta, accompagnato da una serie di test genetici, motivo per cui, la dieta di Noemi è una dieta costruita su misura per lei.

Ovviamente, la dieta da sola non può bastare e così, all’approccio dietetico, Noemi associa il metodo Tacfit, insieme a Carlo Di Stefano, suo personal trainer. Si tratta di un allenamento complesso, che comprende una serie di esercizi a corpo libero, strutturato su 21 protocolli, molti dei quali di taglio militare, che si alternano ad un serie di esercizi con gli anelli, le parallele o gli elastici.

Noemi dieta integratore

