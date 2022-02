Noemi ha diffidato Barù: il concorrente del GF Vip, non contento, ha rincarato la dose.

Dopo la battuta poco felice ricevuta al GF Vip, Noemi ha diffidato Barù. A rendere pubblica la faccenda è stato il nipote di Costantino Della Gherardesca che, non contento, ha rincarato la dose.

La cantante non ha reso pubblica la sua decisione, ma a farlo è stato il nobile toscano. Il motivo di questa mossa legale, per quanti non lo ricordassero, è il giudizio poco carino che il nipote di Costantino Della Gherardesca ha espresso nei confronti della cantante dai capelli rossi. Nello specifico, Barù consigliava di tagliare le corde vocali a Noemi. Quest’ultima, dopo aver appreso quanto accaduto al GF Vip, ha regito sui social: “Non si può piacere a tutti però perché tutta questa violenza?“.

Dopo questo primo sfogo, la cantante ha chiesto ai suoi avvocati di mandare una diffida al “Vippone”.

La reazione di Barù

Barù, chiamato in confessionale, ha scoperto di essere stato diffidato da Noemi. In seguito, parlando con Jessica Selassié, ha dichiarato:

“Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome… Ma se mi sveglio con quella musica lì che ca**o devo dire?”.

Non contento della diffida, il nobile toscano ha rincarato la dose. Jessica, dal canto suo, si è limitata a replicare: “Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!“. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha ribadito il suo pensiero: Noemi non gli garba.

Lo scivolone di Barù su Noemi

Lo scivolone di Barù su Noemi è stato messo a segno lo scorso 7 febbraio, quando il GF Vip ha deciso di far ascoltare ai concorrenti i brani del Festival di Sanremo 2022.

A letto con Jessica, il nobile toscano ha esclamato:

“Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei cogl***i. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima canzone?“.

Qualcuno ha chiarito i suoi dubbi musicali, facendo il nome di Noemi. A questo punto, Barù ha tuonato:

“Le devono tagliare le corde vocali!“.

Il video del momento, neanche a dirlo, è diventato virale ed è stato visto anche dalla diretta interessata che, dopo qualche settimana dal fattaccio, ha diffidato il “Vippone”.