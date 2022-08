Noemi in forma smagliante: il bikini da capogiro

Noemi ha fatto il pieno di like sui social con le sue foto in costume da bagno.

Noemi è più radiosa e orgogliosa che mai nella sua forma fisica e sui socail non ha mancato di condividere con i fan alcuni scatti in cui è ritratta in costume da bagno.

Noemi in bikini

Noemi si è sottoposta a un rigido programma che le ha permesso di perdere peso e ritrovare la sua vecchia forma fisica e, sui social, ha fatto il pieno di like.

La cantante, in vacanza in Sicilia, ha condiviso con i fan alcuni scatti in cui è ritratta in bikini, e in tanti hanno lodato la sua solarità e la sua perfetta forma fisica. Quanto al “protocollo tabata”, che le ha permesso di perdere peso, la cantante ha dichiarato:

“Se non c’è un cambiamento interiore, la dieta non fa effetto. Noemi è stata subito una paziente ideale perché si è lasciata guidare senza focalizzarsi solo sull’aspetto estetico.

Ha curato il corpo rispettando madre natura, si è presa il giusto tempo, prima ha rivalutato le sue forme e poi ha rivisto anche il suo approccio al cibo”, e ancora: “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire”.

La cantante è sposata dal 2018 con Gabriele Greco, e oggi sembra essere più felice che mai.