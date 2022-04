Noemi Letizia chiede i danni a vari vip, tra cui Sorrentino

Noemi Letizia ha intenzione di farsi pagare "fino all'ultimo centesimo".

Noemi Letizia ha in serbo ben cento richieste di risarcimento nei confronti di chi l’avrebbe criticata e insultata mediaticamente. Le somme richieste dalla 30enne sono varie: si partirebbe da quella più “moderata” (5000 euro) per poi arrivare a cifre più importanti, a seconda della gravità dell’offesa.

Noemi non ci sta: per anni la giovane è stata definita “papi girl” a causa di alcuni presunti intrecci politici. Ora chiede che chi ha sbagliato paghi.

Noemi Letizia chiede i danni ai suoi detrattori

Noemi Letizia ha affermato: “Chi ha gettato fango su di me devastando la mia psiche e la mia reputazione pagherà fino all’ultimo centesimo”. Noemi ora è una donna e non più un’adolescente. Con il centinaio di richieste di risarcimento, l’intenzione della 31enne è quella di tagliare nettamente con il suo passato.

Chi sono i vip chiamati in causa

Le richieste di risarcimento sarebbero indirizzati a vari personaggi dello spettacolo, tra cui Paolo Sorrentino e Fabri Fibra. Il primo sarebbe colpevole di aver descritto la ragazza in maniera “infamante” nel film “Loro 2”. Il secondo invece è additato per una strofa del brano “Escort” in cui il rapper originario di Senigallia canta: “Ho sognato di condurre Striscia la Notizia con Noemi Letizia fatta a pezzi in una borsa di Krizia”.

Ma Noemi ne ha anche per giornalisti e opinionisti che l’hanno insultata sul web e altrove. All’epoca la 31enne sarebbe finita, a suo dire, in un vortice mediatico per ragioni politiche, televisive e cinematografiche.