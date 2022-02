Noemi Letizia torna a parlare dei festini con Berlusconi 13 anni dopo i fatti accaduti nell'aprile 2009 a Casoria, in provincia di Napoli.

Noemi Letizia torna a parlare dei festini con Berlusconi 13 anni dopo i fatti accaduti nell’aprile 2009 a Casoria, in provincia di Napoli, dove festeggiò i suoi 18 anni.

Intervistata da Report 13 anni dopo i fatti di Casoria, in provincia di Napoli, Noemi Letizia è un’altra persona: non più la diciottenne dai capelli biondi e il viso innocente, ma una donna matura e con lo sguardo vissuto.

Questa l’accusa shock in riferimento alla festa di compleanno che Noemi festeggiò in un locale in provincia di Napoli, e che vide la presenza dell’allora Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

«Non avevo idea di come il presidente del Consiglio potesse essere finito alla mia festa, all’epoca facevo sfilate e book fotografici, che giravano. Oggi non provo rancore verso Berlusconi, ma tenerezza. Sono stata bullizzata psicologicamente dopo quell’evento, insultata. […] Avevo frequentato alcune feste nelle residenze di Berlusconi, ma erano feste normali, con personaggi di Mediaset come Barbara D’Urso, o del Milan. Una volta, a Villa Certosa, lui disse a mio padre di stare tranquillo perché ci sarebbero stati anche i suoi figli. Arrivata lì, mi sono trovata a disagio in un contesto imbarazzante e mi sono dovuta chiudere in camera dicendo che avevo la diarrea. A quel punto, dopo quella festa, mio padre aveva deciso di ricambiare l’invito. Dopo il boom mediatico, tutti mi chiamavano e mi dicevano cosa dire, Berlusconi chiamava me e mio padre. Il fatto riguardava lui, non una ragazza di 18 anni che avevano messo nella m***a».