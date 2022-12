Noi moderati: Andrea Costa nominato responsabile Salute

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Gruppo parlamentare Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha nominato oggi Andrea Costa, già sottosegretario alla Salute nel Governo Draghi, responsabile dell’area Salute di Noi Moderati. È il riconoscimento -si legge in una nota- per il lavor...

(Adnkronos) – Il presidente del Gruppo parlamentare Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha nominato oggi Andrea Costa, già sottosegretario alla Salute nel Governo Draghi, responsabile dell’area Salute di Noi Moderati. È il riconoscimento -si legge in una nota- per il lavoro svolto da Costa durante il precedente mandato governativo e la particolare attenzione che l gruppo parlamentare di Noi Moderati vuole porre alle tematiche che riguardano la salute e, in generale, il benessere dei cittadini.