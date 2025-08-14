Noi Siamo Chiesa: il significato della partecipazione al Giubileo

La presenza di Noi Siamo Chiesa al Giubileo segna un punto di svolta o è solo una mossa simbolica per placare le tensioni nella Chiesa?

Il 24 ottobre, per la prima volta dopo nove lunghi anni, la rete internazionale Noi Siamo Chiesa fa il suo ritorno in Vaticano per partecipare al Giubileo delle equipe sinodali. Un evento che, a prima vista, potrebbe sembrare un piccolo passo verso la riforma, ma che in realtà nasconde molteplici interrogativi e tensioni interne alla Chiesa.

Diciamoci la verità: la presenza di questo movimento, che ha fatto della richiesta di inclusione e riforma il suo cavallo di battaglia, mette in luce le contraddizioni e le resistenze all’interno della gerarchia ecclesiastica.

Un invito sorprendente: segno di apertura o manovra strategica?

Con l’invito del cardinale Mario Grech a un gruppo di otto membri di Noi Siamo Chiesa, ci troviamo di fronte a un’azione che suscita domande. È davvero un segnale di apertura da parte della Santa Sede o una mossa calcolata per evitare fratture più gravi all’interno della Chiesa? L’incontro con Papa Leone XIV e l’attraversamento della Porta Santa sono simboli potenti, ma rischiano di ridursi a un gesto di facciata se non vengono seguiti da azioni concrete.

La storia di Noi Siamo Chiesa è segnata da un lungo e difficile percorso di lotta per i diritti delle persone Lgbt, per l’inclusione delle donne nel sacerdozio e per riforme finanziarie che porterebbero trasparenza alla gestione ecclesiastica. La loro partecipazione al Giubileo potrebbe essere interpretata come un riconoscimento, ma la realtà è meno politically correct: finora, le questioni sollevate da questo movimento non sono state affrontate con la dovuta serietà dalla leadership ecclesiastica. È un invito che, per quanto significativo, rischia di rimanere un episodio isolato se non accompagnato da un reale cambiamento.

Le reazioni del mondo cattolico: un dibattito acceso

La reazione dell’Uccr, l’associazione cattolica tradizionalista, è altrettanto rivelatrice. Si chiedono se questa apertura sia autentica o se rappresenti l’ennesima manovra per mantenere un equilibrio precario all’interno della Chiesa. È chiaro che le posizioni di Noi Siamo Chiesa e quelle dei cattolici tradizionalisti sono agli antipodi, e la tensione tra queste due visioni è palpabile. La verità è che la Chiesa si trova di fronte a un bivio: da un lato, c’è il desiderio di rimanere ancorata a tradizioni consolidate; dall’altro, la necessità di evolversi per rispondere a una società in rapido cambiamento.

Il Giubileo organizzato dalla Tenda di Gionata, dedicato alla pastorale dei cattolici Lgbt, è un altro tassello di questo mosaico complesso. Gli organizzatori sottolineano che non si tratta di un pride, ma di un momento spirituale, un tentativo di unire le diverse anime della Chiesa senza scivolare nel clamore. Tuttavia, il fatto che non ci siano incontri specifici con la leadership ecclesiastica solleva ulteriori interrogativi sulla reale volontà di dialogo.

Conclusioni e riflessioni: il futuro della Chiesa è in gioco

In conclusione, la partecipazione di Noi Siamo Chiesa al Giubileo potrebbe rappresentare un piccolo passo verso la riforma, ma è fondamentale che questo non rimanga un evento isolato. La Chiesa deve affrontare le questioni sollevate con serietà, altrimenti rischia di continuare a vivere in una bolla di autoreferenzialità che la allontana sempre di più dalla sua missione originaria. La realtà è che le sfide sono immense e il tempo per agire è limitato.

Invitiamo quindi a un pensiero critico su questi eventi: è il momento di chiedersi se la Chiesa è pronta a fare un passo avanti, o se si limiterà a gestire le tensioni interne con gesti simbolici. Solo un dialogo aperto e sincero potrà portare a una vera trasformazione.