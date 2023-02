Nokia cambia logo, si rinnova e punta al 6G

Roma, 27 feb. (askanews) – Alla vigilia del Mobile World Congress di Barcellona, uno degli eventi annuali più attesi con tutte le novità del mobile e delle tecnologie connesse, Nokia ha svelato il suo nuovo logo e ha rivelato di voler sviluppare il 6G.

“Stiamo investendo per assicurarci un portafoglio di brevetti leader di mercato nel 5G avanzato e nel 6G – ha anticipato Pekka Lundmark, ceo Nokia – e ci stiamo già muovendo in settori naturalmente legati come l’automotive, l’elettronica di consumo e il video”.

Dopo 60 anni cambia il marchio, anche con il nuovo logo apparso sulla maglietta sfoggiata dal ceo. Nokia punta a riposizionarsi nel mercato e a tornare competitiva come un tempo con politiche aggressive. Secondo le stime della compagnia dopo il 2027 il traffico di rete sarà dominato dalla realtà estesa, in altre parole dai metaversi e bisogna cavalcare il momento.