Nole, terribile incidente stradale: un automobilista morto sul colpo

Un grave incidente stradale è avvenuto a Nole, in Piemonte. Un uomo alla guida della sua auto si è ribaltato in un fossato. Per lui non c’è stato niente da fare, l’automobilista è morto sul colpo.

Nole, il grave incidente stradale che ha tolto la vita ad un uomo

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, 7 marzo 2022, attorno alle ore 13 a Nole, una città nei pressi di Torino. Un uomo era alla guida della sua Opel Corsa quando, per circostanze ancora tutte da definire, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire in un fossato. Alcuni autombilisti che passavano di lì in quel momento hanno chiamato i soccorsi, ma al loro arrivo l’uomo era già morto.

L’incidente di Nole e l’arrivo dei soccorsi

L’automobilista che è finito nel fossato che costeggiava la carreggiata è morto sul colpo. I sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente e i Vigili del Fuoco, atterrati nei dintorni con l’elicottero “Drago“, le hanno davvero provate tutte per salvare l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Venaria Reale si stanno occupando di fare tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica.