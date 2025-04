Noleggio a lungo termine, modello Azure per mobilità immediata

Roma, 22 apr. – Un numero sempre maggiore di persone rinuncia alla proprietà dell’auto e si affida al noleggio a lungo termine. Un mercato in forte espansione, oggi gestito da pochi grandi operatori. Ma quando il servizio diventa troppo standardizzato, può nascere l’esigenza di un’alternativa più flessibile. Ne abbiamo parlato con Valerio Marinucci e Luca Di Gioia, rispettivamente Ceo e Direttore commerciale di Azure Srl.

“Quasi il 33% del parco circolante è rappresentato dal noleggio a lungo termine, le aziende lo prediligono e ora anche i privati si stanno avvicinando a questo nuovo concetto di mobilità. Tuttavia, ciò porta inevitabilmente a una standardizzazione delle procedure e delle modalità di richiesta dell’assistenza” afferma Marinucci.

Sempre più utenti scelgono il noleggio anche per liberarsi dai vincoli della proprietà e dall’incertezza legata all’evoluzione normativa su motorizzazioni e mobilità

“Il noleggio a lungo termine permette all’utente di liberarsi dalle responsabilità che possono insorgere dopo 3 o 4 anni relativamente al cambio della vettura e all’evoluzione normativa sulla circolazione – afferma Di Gioia – Una volta terminato il tempo di noleggio, infatti, non ci sono vincoli relativi alla proprietà del bene”.

Chi sceglie il noleggio a lungo termine, tuttavia, si scontra spesso con interlocutori impersonali e canali automatizzati. Anche qui, Azure ha scelto una strada diversa:

“La problematica del noleggio a lungo termine è la spersonalizzazione del rapporto umano, spesso in caso di necessità il confronto avviene attraverso una mail o un call center. Noi abbiamo scelto di offrire un servizio più umano, in cui il cliente non ha un contatto diretto con la società di noleggio ma ce l’ha con noi” prosegue Luca Di Gioia.

Un altro aspetto da considerare è la tempistica di consegna della vettura, che per questioni tecniche non può mai essere immediata, anche quando i veicoli risultano disponibili. Un problema concreto per chi ha bisogno di mobilità senza interruzioni:

“Noi di Azure abbiamo trovato una soluzione a questa problematica: siamo in grado di garantire la mobilità immediata, ciò significa che nel momento della sottoscrizione del contratto, il cliente può già avere a disposizione una vettura pari canone e categoria, in attesa della consegna della propria” conclude Valerio Marinucci.