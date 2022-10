Il giudice ha archiviato come "scherzo goliardico" il caso delle donne nomadi rinchiuse del 2017 in un gabbiotto della Lidl, a Follonica.

Secondo il PM, non ci sarebbero tracce di reati nei video diventati virali delle due donne nomadi rinchiuse del 2017 in un gabbiotto della Lidl a Follonica: “Solo uno scherzo”.

Nomadi rinchiuse nella Lidl: caso archiviato come “scherzo”

“Fu uno scherzo, non c’è reato”: così ha deciso di archiviare il caso il pm che ha seguito la vicenda delle due nomadi rinchiuse in un gabbiotto della Lidl a Follonica, nel 2017.

Secondo le autorità, i due non possono rispondere neppure del reato di sequestro di persona. Così cade anche l’accusa di sequestro di persona: la privazione della libertà delle due nomadi, infatti, sarebbe avvenuta in un “lasso temporale giuridicamente apprezzabile”, come riporta l’archiviazione del caso.

Una decisione che indigna

La decisione del giudice ha suscitato molta indignazione, a distanza di 5 anni. Nel 2017 i due impiegati furono licenziati poiché accusati di discriminazione razziale, religiosa, etnica e sequestro di persona.

A distanza di 5 anni, con nuovi elementi a carico, il pm ha cambiato idea dichiarando come la situazione “pur essendo riprovevole, non fosse legata ad alcuna ideologia“.

Secondo il rappresentante della giustizia, il fatto che una delle vittime non avesse sporto denuncia dopo il fatto avvalorerebbe la tesi del “gesto goliardico“, facendo quindi cadere tutte le accuse precedenti nei confronti dei due impiegati.

