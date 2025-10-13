Nomina dei Giudici nel Caso di Padre Marko Ivan Rupnik: Tutte le Novità e Aggiornamenti

Un passo importante è stato compiuto nel caso di padre Marko Ivan Rupnik, il gesuita sloveno accusato di abusi sessuali nei confronti di religiose. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha ufficialmente nominato i cinque membri del collegio giudicante che si occuperà della questione. Questo sviluppo arriva dopo mesi di attesa e incertezze, contribuendo a dare una speranza alle vittime e a chi cerca giustizia.

Composizione del collegio giudicante

Secondo un comunicato ufficiale, il collegio è formato da un mix di donne e chierici esterni al Dicastero per la Dottrina della Fede. Questa scelta è stata fatta per garantire l’indipendenza e l’autonomia del processo giudiziario, elementi fondamentali in ogni contesto legale. La decisione di escludere membri della Curia Romana mira a rafforzare la trasparenza e a evitare conflitti di interesse.

Reazioni all’annuncio