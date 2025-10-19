Nomina di un nuovo presidente ad interim nell'entità serba della Bosnia dopo il divieto politico di Dodik

In un significativo cambiamento politico, l’entità a maggioranza serba della Bosnia ed Erzegovina ha nominato Ana Trisic Babic come presidente ad interim. Questa decisione è stata presa dopo una sentenza della corte statale che ha di fatto escluso Milorad Dodik, un importante leader nazionalista pro-russo, dalla vita politica. La conferma ufficiale della nomina di Babic è avvenuta in un recente sabato, preparando il terreno per la sua guida fino alle prossime elezioni presidenziali, programmate per il 23 novembre.

Il contesto del panorama politico

La nomina di Babic fa luce su un periodo turbolento della politica bosniaca, in particolare per quanto riguarda le azioni di Dodik. Il parlamento della Republika Srpska non solo ha sostenuto la leadership di Babic, ma ha anche compiuto un passo cruciale annullando diverse leggi separatiste promulgate durante l’amministrazione di Dodik. Queste leggi avevano rappresentato una sfida diretta all’autorità sia dell’inviato internazionale sia della corte costituzionale della Bosnia, sollevando interrogativi sul rispetto dello stato di diritto nella regione.

Le sfide e le battaglie legali di Dodik

Il futuro politico di Milorad Dodik ha subito un duro colpo all’inizio di quest’anno, quando un tribunale di Sarajevo lo ha dichiarato colpevole di aver disobbedito alle decisioni di Christian Schmidt, l’inviato internazionale incaricato di supervisionare l’attuazione degli Accordi di Dayton. A seguito di questa condanna, che ha comportato una pena detentiva di un anno, la Commissione elettorale centrale ha deciso di revocare il suo mandato presidenziale, in base a normative che prevedono la rimozione di qualsiasi funzionario condannato a una pena superiore ai sei mesi di carcere.

Nonostante la sentenza del tribunale, Dodik ha inizialmente resistito all’idea di dimettersi, affermando che, finché avesse mantenuto il supporto del parlamento dei serbi di Bosnia, sarebbe rimasto al potere. I suoi alleati hanno definito la sentenza come politicamente motivata e incostituzionale, evidenziando le tensioni persistenti all’interno del quadro politico della Republika Srpska.

Risposta internazionale e implicazioni

La situazione politica è ulteriormente complicata da dinamiche internazionali, in particolare riguardo alle sanzioni imposte a Dodik. Recentemente, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l’esclusione di quattro collaboratori di Dodik dalla propria lista di sanzioni. Questo sviluppo è stato accolto favorevolmente da Dodik, che sta attivamente facendo campagna per la revoca delle sanzioni che lo riguardano, imposte sia dagli Stati Uniti che dal Regno Unito, oltre che da diversi paesi europei.

Preoccupazioni per il separatismo

Come fermo sostenitore dell’indipendenza della Republika Srpska, Milorad Dodik ha ripetutamente minacciato di interrompere i legami con la Bosnia e di avvicinare ulteriormente l’entità alla Serbia. Queste dichiarazioni hanno suscitato allarme tra le comunità bosniache e hanno indotto le precedenti amministrazioni statunitensi a imporre sanzioni per limitare la sua influenza. Le timori legati alle manovre politiche di Dodik evidenziano la natura fragile della pace in una regione ancora regolata dagli Accordi di Dayton, fondamentali per porre fine al devastante conflitto che ha avuto luogo dal 1992 al 1995.

L’accordo di Dayton ha stabilito un delicato equilibrio di potere, creando due entità largamente autonome: la Republika Srpska e la Federazione Bosniaco-Croata, affiancate da istituzioni nazionali condivise, tra cui la presidenza e il sistema giudiziario. Tuttavia, la sfida aperta di Dodik all’autorità internazionale e le sue dichiarazioni che invalidano le decisioni di Schmidt segnalano una tendenza preoccupante per la stabilità della Bosnia.

Il futuro della Bosnia ed Erzegovina

Con l’ingresso di Ana Trisic Babic nel suo ruolo di presidente ad interim, il futuro della Republika Srpska rimane incerto. La sua leadership sarà scrutinata mentre la regione si avvicina alle elezioni presidenziali. La presidenza di Babic potrebbe rappresentare un momento cruciale nella politica bosniaca, soprattutto se sarà in grado di colmare le lacune create da anni di leadership divisiva sotto Dodik.

I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere se la Bosnia potrà affrontare il suo complesso panorama politico rispettando i principi stabiliti negli Accordi di Dayton. Con pressioni crescenti sia da fronti interni che internazionali, la stabilità della Bosnia ed Erzegovina è in bilico. Il mandato di Babic potrebbe consolidare un percorso verso l’unità o, al contrario, approfondire le divisioni esistenti.