Nomine: Albano, 'spiace per sinistra ma Fdi non ha scheletri in armadio&...

Nomine: Albano, 'spiace per sinistra ma Fdi non ha scheletri in armadio&...

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Lucida e purtroppo molto realistica l'analisi del direttore Alessandro Sallusti questa mattina sul 'Giornale': cosa è più potente di qualsiasi Governo, di qualsiasi Parlamento? ‘Una procura orientata, un paio di giornalisti complici e un gruppo politico che faccia da sponda’. Un meccanismo consolidato, efficacemente descritto anche da Luca Palamara, che si sta mettendo in moto, in modo subdolo ed intollerabile, nei confronti del segretario politico del partito di maggioranza relativa, Arianna Meloni". Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano.

"Il tratteggio di una immaginaria 'parentopoli' e di supposte influenze per le quali non esiste il benché minimo fondamento. Dietro la volontà di azzoppare l’avversario con un caso creato a tavolino, si nasconde -aggiunge l'esponente dell'Esecutivo- la carenza di argomentazioni e proposte politiche alternative valide. Ricostruzioni giornalistiche effimere, volte a minare le fondamenta di un Governo legittimo, si rivelano presto per quello che sono: un castello di carte destinato al crollo. Spiace per questa sinistra, ma non esistono scheletri nell'armadio da scoprire. Desidero dunque esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza ad Arianna Meloni: continueremo il nostro lavoro, sempre a testa alta, con l'orgoglio di servire la nostra Nazione”.