Nomine: Fratoianni, 'Governo non faccia vittima e pensi a problemi cittadini'

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "A destra hanno la coda di paglia: creano nemici immaginari, gridano al complotto e fanno le vittime. Un film già visto, senza alcuna prova, tirato su solo per distrarre l'opinione pubblica. Non c'è che dire, in questo sono bravi". Lo scr...