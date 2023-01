Roma, 10 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l’Adnkronos, potrebbero arrivare già nel Consiglio dei ministri di oggi le prime nomine della nuova ‘era Meloni’. Alle Dogane e’ ormai considerato in uscita Marcello Minenna, al suo posto in pole il capo di gabinetto del mi...

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, potrebbero arrivare già nel Consiglio dei ministri di oggi le prime nomine della nuova ‘era Meloni’. Alle Dogane e’ ormai considerato in uscita Marcello Minenna, al suo posto in pole il capo di gabinetto del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, Roberto Alesse. Dovrebbero invece essere confermati Ernesto Maria Ruffini all’Agenzia delle Entrate e il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme.