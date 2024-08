Nomine: Nevi, 'Renzi cerca di riaccreditarsi con la sinistra'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - “Appena qualcuno del centrodestra va al potere si scatena un meccanismo che passa attraverso esponenti di centrosinistra, in questo caso Renzi, che adombrano affari rispetto alcune nomine nelle società partecipate dello Stato. Si tratta di una critica grave c...

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Appena qualcuno del centrodestra va al potere si scatena un meccanismo che passa attraverso esponenti di centrosinistra, in questo caso Renzi, che adombrano affari rispetto alcune nomine nelle società partecipate dello Stato. Si tratta di una critica grave che Renzi, nel tentativo di riaccreditarsi nel centrosinistra, ha formulato scatenando una questione seria che può portare a quello che Sallusti ha scritto”. Così a 'L’Aria che tira', su La7, il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi.

“Silvio Berlusconi -ricorda- è stato accusato di qualsiasi cosa e ha subìto dei processi che auguro ad Arianna Meloni di non vivere. Per questo noi abbiamo espresso solidarietà rispetto all’attacco di Renzi. Le interrogazioni parlamentari presentate, che adombrano una pericolosa ingerenza della famiglia sulle nomine del Governo, non sono semplici interrogazioni così come si vogliono descrivere ma precise accuse che possono scatenare il protagonismo di certe procure e magistrati”.