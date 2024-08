Nomine: Paita (Iv), 'in FdI grande livello di paranoia'

Roma, 19 ago (Adnkronos) – "Ho fatto il mio lavoro di parlamentare: mi sono sempre occupata di trasporti e, di fronte a notizie di stampa sulla partecipazione della sorella della premier a riunioni su alcune nomine, ho chiesto se fossero vere o meno. Di fronte a un atto legittimo e doveroso, si è scatenata una ricostruzione da fantascienza di cui non so nulla, ma che dimostra il livello di paranoia che c’è nel governo e in Fratelli d’Italia”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, ospite di Radio anch’io Rai Radio Uno.

“C’è grande nervosismo nella destra. È una classe di governo inadeguata, che ogni volta grida al complotto e fa vittimismo. È il tentativo di nascondere i problemi che il governo ha, a cominciare dai trasporti. Sfido chiunque – aggiunge Paita – a sostenere che non ci siano ritardi e disagi e che non sia stata una follia programmare i lavori sull’alta velocità ferroviaria durante la pausa agostana. E poi ci sono i nodi politici, a cui Meloni e tutta la dirigenza di Fdi rispondono gridando al complotto. Non c’è alcun complotto, sono un parlamentare che fa il suo dovere”.