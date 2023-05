Il consiglio di amministrazione Rai approva il pacchetto di nomine proposto dal nuovo amministratore delegato Roberto Sergio. Dopo una polemica sulla scarsa presenza femminile nei ruoli di vertice e l’annuncio delle dimissioni da parte di Lucia Annunziata, ecco il quadro complessivo.

Il minestrone Rai

Gian Marco Chiocci dirigerà il Tg1, Antonio Preziosi andrà al Tg2 e Mario Orfeo confermato al Tg3. Francesco Pionati al Gr e Jacopo Volpi allo Sport. La presidente della Rai Marinella Soldi vota contro e il consigliere in quota Giuseppe Conte si astiene. Ma per raggiungere i due terzi sulle nomine dei direttori dei Tg arriva basta il supporto del pentastellato Alessandro Di Majo. Per Sergio il gioco è fatto. Confermate tre donne in direzioni di genere-chiave come Fiction, Cultura e Rai Play; è prevista la guida femminile di Monica Maggioni anche all’Offerta Informativa. Resta il fiocco rosa anche a Isoradio, dove per il momento continua a esserci Angela Mariella (quota Lega). Confermato per FdI Paolo Petrecca a Rainews. M5s avrebbe voluto per Giuseppe Carboni il ruolo di Petrecca, ma a lui è toccata Rai Parlamento. Cinema e Serie tv ad Adriano De Maio, Radio 2 a Simona Sala e la presidenza di Rai Com a Claudia Mazzola.

Vianello mette la freccia

Ma ecco il colpo di scena: Andrea Vianello passa alla guida della Tv di San Marino. Un incarico probabilmente poco gradito, sicuramente in discesa rispetto alla carriera finora svolta nella televisione pubblica dal giornalista romano. La nomina ufficiale spetterà ora al Cda dell’emittente radiotelevisiva di Stato sammarinese che si riunirà prossimamente.