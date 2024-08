Nomine: Rotelli (Fdi), 'sinistra non vince elezioni e segue scorciatoie giudiziarie'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "Il quadro che emerge dall’editoriale di oggi del direttore Sallusti è tanto preoccupante quanto altamente verosimile. Quel ‘sistema’, descritto accuratamente da Palamara e tanto caro alla sinistra con il quale si vuole abbattere l’avversario politico, si sta ora rivolgendo contro il Governo Meloni e contro Arianna. Notizie del tutto inventate, attacchi politici ossessionanti, campagne denigratorie hanno infatti da tempo preso di mira Arianna Meloni che non ha alcun ruolo istituzionale e che ha come unica ‘colpa’ quello di essere la sorella del nostro presidente del Consiglio. È antica usanza della sinistra, che non riesce da tempo a vincere le elezioni, quella di ricorrere a scorciatoie giudiziarie per ribaltare il volere del popolo. Voglio però rassicurare gli avversari: stiate sereni, noi andremo avanti a testa alta, con ancor più forza, per dare finalmente all’Italia quel ruolo che le spetta in Europa e nel mondo. Ad Arianna, che sono certo non si farà mai intimidire, va tutta la mia solidarietà e vicinanza”. Lo dice Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Ambiente alla Camera.