Nomine: Sberna (Fdi), 'da sinistra solo attacchi per avere intervento magistrati'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Continuando ad inquinare il dibattito pubblico con campagne di attacchi strumentali evocando teoremi e ruoli che non hanno alcun fondamento, significa non rendere un buon servizio ai cittadini e al corretto confronto politico. È ciò che sta accadendo con la campagna a colpi di disinformazione e denigrazione condotta dalla sinistra nei confronti della responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni. Che merita rispetto come persona, innanzitutto, e come rappresentante politico invece di vedersi quotidianamente bersaglio di invettive e attacchi prive di fondamento“. Lo afferma la deputata di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna.

“È il vecchio gioco di provare a rovesciare la volontà e l’espressione dei cittadini attraverso vie che nulla hanno a che fare con la politica. Ma davvero la sinistra non ha altri contenuti da offrire al confronto politico che non siano attacchi personali conditi da richiami per evocare gli interventi della magistratura?”.