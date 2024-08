Nomine: Scurria, 'infangare Arianna Meloni meschino attacco al Governo'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Infangare Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica segretaria di Fdi e sorella del presidente del Consiglio, non è altro che un meschino attacco all’azione di Governo e al voto legittimo di milioni di italiani che hanno scelto democraticamente da chi essere rappresentati". Lo afferma Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.

"L’editoriale di Sallusti -aggiunge- ripropone il metodo definito Palamara, il quale non è mai stato affrontato fino in fondo, sia dalla politica che dalla giustizia italiana. Teoremi costruiti ad arte per danneggiare una persona e una parte politica, senza nessun tipo di prove e senza riscontri, per attaccare in questo caso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni".

"Condanniamo fortemente -conclude Scurria- questo metodo e soprattutto, riteniamo inaccettabile come venga gestita la giustizia da alcuni magistrati e il racconto di certa stampa nei momenti preliminari alle indagini. La mia solidarietà ad Arianna Meloni, da lungo tempo militante e adesso dirigente di Fratelli d’Italia, primo partito italiano per il quale lavora seriamente e con onestà”.