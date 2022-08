“Non approvo”: nuove critiche per Chiara Ferragni e Fedez sull’orlo del precipizio

Anche alcuni familiari di Chiara Ferragni e Fedez hanno disapprovato il video da loro realizzato sull'orlo di un precipizio.

Chiara Ferragni e Fedez in queste ore sono finiti nell’occhio del ciclone per un video in cui si vedono i due sull’orlo di un precipizio a Ibiza. Sulla questione è intervenuta anche la madre dell’influencer, Marina Di Guardo.

Marina Di Guardo contro la figlia e Fedez

In queste ore in tanti se la sono presa con Chiara Ferragni e Fedez, che si sono mostrati sull’orlo di un precipizio a Ibiza (il video è stato realizzato mediante l’utilizzo di un drone). A quanto pare la questione ha fatto infuriare anche la madre dell’influencer, Marina Di Guardo, che sui social ha risposto a un commento della figlia Francesca, la quale aveva scritto: “Se lo vede mamma…”.

La scrittrice ha risposto: “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”.

Per il momento la coppia più famosa dei social ha preferito non replicare alle critiche, e in tanti si chiedono se lo faranno.

La bufera sul web

In tanti sui social se la sono presa con i due per il video in questione accusandoli di “cattivo esempio”.

Proprio in queste ore ha fatto il giro d’Italia la notizia della scomparsa di un 30enne, Andrea Mazzetto, precipitato in un burrone mentre stava scattando alcune foto in compagnia della sua fidanzata.