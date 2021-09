“Non arrenderti mai”, l’inno alla vita della cantautrice Sofia

Roma, 10 set. (askanews) – Si intitola “Non Arrenderti Mai”, il nuovo singolo e video di Sofia (testo di Sofia Cresti, musica e arrangiamenti Angelo De Luca e Bruno Milioni, etichetta e edizioni musicali Starpoint International, produzione video Milaneschiadv).

Sofia, cantautrice e musicista toscana, con Non Arrenderti Mai si racconta, mostrando le sue fragilità e la sua ritrovata forza dando voce a tutte le donne che come lei hanno conosciuto il buio, vittime di una depressione che nel diventare madri, coglie a tradimento, facendoci sentire colpevoli e sbagliate.

Il brano, tutt’altro che cupo, è un inno vero alla vita, un incoraggiamento a non mollare, ritrovando fiducia in sé stesse e negli altri, confidandosi. Sofia con un testo delicato e forte al tempo stesso, su un ritmo ballabile e radiofonico, con una vena pop- rock, grida al mondo la sua ritrovata serenità. Una bella storia, che ci mostra una donna fragile e tenace che balla a piedi nudi celebrando la vita, non solo sua, ma anche del figlio che tiene per mano.