Non chiede un giorno di malattia in 20 anni: l'azienda gli regala caramelle, ...

Ha lavorato per più di 20 anni senza mai chiedere un giorno di malattia, e così, per premio, ha ricevuto un pacco che ha emozionato il protagonista della vicenda che, adesso, sta facendo parlare tutto il mondo.

Questo perché, per il lavoratore dal comportamento ineccepibile la ricompensa è stata un pacchetto di caramelle.

Nessuna polemica, solo gratitudine

La storia arriva direttamente dagli Stati Untiti, dove Kevin Ford, per oltre 20 anni, ha lavorato senza sosta nel Burger King dell’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas.

Una dedizione al lavoro fuori dal comune che non ha lasciato indifferente i piani alti del colosso dei panini. E lui, su TikTok, ha voluto condividere con tutti la gioia per il riconoscimento ottenuto.

Nessuna polemica, ma solo tanta gratitudine da parte dell’uomo che, dopo tanto lavoro passato tra i fornelli e alla cassa, ha ricevuto in premio una tazza di caffè, un biglietto del cinema, alcune caramelle e pochi altri piccoli oggetti.

“Sono stato molto felice di ricevere un gesto così bello e spontaneo da parte della mia azienda, ma mai mi sarei aspettato che caricando sui social network un video in cui mostravo il regalo ricevuto avrei scatenato una partecipazione del genere da parte della gente“, ha dichiarato ai media locali a distanza di mesi.

La storia di Kevin e la raccolta di 400 mila euro

Lo scorso maggio Kevin è rimasto piacevolmente sorpreso: Burger King gli ha fatto recapitare un pacco regalo per ringraziare quanto fatto in più di 20 anni di carriera nella loro azienda.

Ma il suo video social, mentre scopre cosa gli è stato regalato, non ha entusiasmato il mondo del web. Il filmato è subito diventato virale e le visualizzazioni e i commenti a quanto postato hanno lasciato di stucco gli utenti. Mentre lui dimostrava un grande entusiasmo e un pizzico di commozione, le persone non si sono certo dimostrate entusiaste.

“Ma come si fa a regalare solo dei dolcetti a una persona così?“, scrive un utente che in poco tempo è stato seguito da tantissimi altri. Per giorni negli Stati Uniti non si è parlato di altro, facendo diventare la storia di Kevin un vero e proprio caso.

A quel punto è entrata in scena la figlia del lavoratore modello che ha deciso di aprire una raccolta fondi su GoFundMe perché in tanti hanno espresso la volontà di aiutare l’uomo. Un aiuto che con il passare dei giorni e dei mesi ha davvero assunto proporzioni inaspettate.

A distanza di tre mesi il mondo del web ha raccolto una cifra che raggiungeva i 400mila euro, merito di migliaia di donazioni che permetteranno a Kevin di godersi a pieno la pensione.

Il più sorpreso è stato proprio il protagonista che, però, non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo lavoro: “Ringrazio tutti per il supporto inaspettato e non dovuto che mi avete dimostrato. Questi soldi li apprezzo davvero tanto e mai me li sarei aspettati, caricando un video su TikTok. Io ero davvero felice di quanto ricevuto, perché ogni dono è un qualcosa che va accettato con piacere. Questi soldi mi serviranno per la pensione e per il college dei miei figli, ma fino a quel momento io continuerò a lavorare come sempre, con la stessa passione e dedizione“.

