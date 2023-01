Non dava notizie da giorni, trovato morto in casa

Non dava notizie da giorni, trovato morto in casa

Non dava notizie da giorni, trovato morto in casa

Quel professore in pensione non dava notizie da giorni ed i familiari si sono allarmati ed hanno chiamato il 112: trovato morto in casa

Sconforto in Puglia, dove un uomo non dava notizie da giorni ed è stato trovato morto in casa e tragedia a Lecce dove perde la vita a causa di un malore fatale un noto insegnante del posto.

Quel malore non avrebbe lasciato purtroppo scampo ad un 82enne che viveva nel cuore del centro storico di Nardò, in un palazzo signorile. Il corpo dell’insegnante in pensione è stato ritrovato privo di vita nella mattinata del 30 gennaio.

Assente da giorni, trovato morto in casa

Il noto professore neretino di 82 anni è morto per un malore a seguito degli accertamenti svolti dal personale sanitario del 118. Ad allertare le forze dell’ordine ed i soccorritori i residenti del quartiere ed alcuni familiari: l’uomo non si faceva vedere da almeno tre giorni e molti si sono insospettiti presagendo che potesse essere accaduto qualcosa di grave.

L’intervento di vigili del fuoco e 118

A quel punto al civico 9 di piazza San Matteo sono arrivati polizia, 115 ed una unità del 118: nessuno “rispondeva al suono del campanello o del citofono”. I vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e gli agenti della polizia locale hanno perciò provveduto ad entrare in casa e lì è stata fatta la macabra scoperta, sugli adempimenti per la quale si è concentrata una pattuglia della volante di polizia del commissariato locale.