"Non dirlo alla nonna": 82enne accusato di abusi sulle nipotine della compagna

Avrebbe abusato di due bimbe dell’età rispettiva di 11 e 9 anni, nipoti della compagna e il tutto sarebbe avvenuto quando quest’ultima non era presente. È avvenuto a Lecce dove un uomo di 82 anni è stato accusato di violenza sessuale aggravata. Stando a quanto riporta il quotidiano “Lecceprima”, il fatto sarebbe avvenuto lo scorso giugno. L’anziano, dopo essere stato denunciato ai Carabinieri, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati.

82enne abusa delle nipotine della compagna a Lecce: i fatti

La violenza sarebbe stata consumata nell’abitazione della nonna delle piccole, convivente dell’82enne. Tra le espressioni che l’uomo avrebbe pronunciato vi sarebbero nomignoli del tipo “La mia signorina” o ancora “La mia principessa”. L’82enne aveva raccomandato alle due bimbe di non dire niente, altrimenti sarebbe stato arrestato. Le due bimbe avrebbero raccontato quanto successo alla nonna, per poi recarsi in caserma.

Chiesto l’incidente probatorio

Nel frattempo, la sostituta procuratrice Maria Grazia Anastasia, ha ottenuto dalla giudice Silvia Saracino, l’incidente probatorio. La GIP – si legge invece da “Il Quotidiano Italiano” di Bari ha fissato per il prossimo 11 ottobre l’ascolto protetto fondamentale per valutare la validità del racconto delle due bimbe.