Non è bastato l'Ecmo: è morto il ragazzo di 20 anni annegato nel lago di Como

Lunedì pomeriggio, con alcuni amici, aveva raggiunto Como per trascorrere una giornata al lago

Si chiamava Yassa Ayed Agaiby Kamel ed era egiziano. Lunedì pomeriggio è scomparso sott’acqua, nel lago, ed è stato recuperato dai soccorritori dopo mezz’ora. I medici hanno provato a salvarlo con l’Ecmo.

Non è bastata la circolazione extracorporea

Il 20enne egiziano scomparso sott’acqua mentre nuotava nel lago di Como, è morto martedì mattina all’ospedale Sant’Anna.

Il giovane era stato recuperato dopo mezz’ora, dai sommozzatori dei vigili del fuoco, a 4 metri di profondità. Era stato portato in condizioni disperate in ospedale, dove i medici hanno provato a salvarlo utilizzando l’Ecmo, la circolazione extracorporea, ma non è bastato.

Il 13 agosto scorso, nello stesso punto era annegato un altro giovane egiziano.

Chi era la vittima

Yassa Ayed Agaiby Kamel, 20 anni ancora da compiere, viveva a Milano. Nato in Egitto, era nel nostro Paese con lo status di rifugiato. Lunedì pomeriggio, con alcuni amici ha raggiunto Como per trascorrere una giornata al lago.

Il ragazzo è entrato in acqua davanti al Tempio Voltiano, in una zona in cui i bagni sono vietati ma dove ogni giorno si affollano decine di bagnanti.

La sua scomparsa nel lago era stata accolta con discreta indifferenza dai bagnanti, che dopo neanche mezz’ora da quando il giovane era stato ripescato erano tranquillamente tornati a tuffarsi.

