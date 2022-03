Non è l’Arena, Povia contro Alessandra Moretti: “Fuori di testa”

Non è l'Arena, Povia contro Alessandra Moretti: volano paroloni da parte del cantante.

Nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena, in onda su La7 domenica 13 marzo 2022, è andato in scena uno scontro di fuoco tra Povia e Alessandra Moretti. Il cantante si è scagliato senza mezzi termini contro l’europarlamentare del Partito democratico, che gli ha reso pan per focaccia.

Non è l’Arena: Povia contro Alessandra Moretti

Ospite di Non è l’Arena, Povia si è scagliato contro Alessandra Moretti. Il fulcro della discussione, ovviamente, è la guerra in Ucraina per volere della Russia. “Se lei non mi fa finire di parlare…“, ha esordito in tono tranquillo l’europarlamentare del Partito democratico. Il cantante, neanche a dirlo, ha immediatamente replicato: “Del costoro mia dia“. L’atmosfera si è scaldata subito, con la donna che ha descritto Povia come un “comico”.

Scontro di fuoco tra Povia e Alessandra Moretti

Povia, infastidito, ha risposto: “Il comico è Zelensky“. La posizione del cantante è chiara, ma non è condivisa da Alessandra. La Moretti ha provato a proseguire senza badare alle sue frecciatine:

“Noi Unione europea ci siamo schierati contro l’aggressore e dalla parte degli aggrediti”.

E’ davanti a questa frase che Povia ha perso la pazienza e ha tuonato: “Sì, armandoli“.

L’europarlamentare del Partito democratico ha risposto:

“Sì armandoli, le sanzioni europee stanno già dando i primi effetti, il rublo è a terra”.

Le accuse di Povia

Povia non ha accettato la ‘giustificazione’ della Moretti e ha dichiarato:

“Ma cosa, questo è solletico. Se la Russia alza un muro di 100 metri, può vivere di risorse naturali proprie. (…) Questa qui è fuori di testa, deve parlare sono perché è un’eurodeputata. Perché allora non vi trasferite in Russia, dove se si è giornalisti si viene arrestati e se si è oppositori si viene avvelenati. Ma trasferitevi lì”.

Alessandra, sperando di mettere fine allo scontro, ha ammesso: “Non hai capito niente come al solito“.