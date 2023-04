Non è l'Arena, Massimo Giletti rompe il silenzio: "Situazione delicata, rispetto i magistrati"

Massimo Giletti ha finalmente rotto il silenzio sulla chiusura improvvisa del suo programma Non è l’Arena. La situazione è “delicata” e di mezzo c’è la magistratura.

In attesa di partecipare allo speciale di La7 condotto da Enrico Mentana, Massimo Giletti ha rotto il silenzio sull’improvvisa chiusura di Non è l’Arena. Nel corso del programma radiofonico Giletti 102.5, che conduce con Luigi Santarelli, ha ammesso che la questione è molto “delicata” e c’è di mezzo la magistratura.

Massimo ha dichiarato:

“Vorrei dire tante cose e verrà il giorno in cui potrò dirle. In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la situazione delicata. L’importante è avere la coscienza a posto, poi la verità verrà fuori. Ho un contratto che mi vincola all’azienda in cui ho lavorato per sei anni, e per rispetto a questo contratto non posso parlare senza autorizzazione e chiarire in modo serio”.