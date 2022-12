Non ha i soldi per pagare il pandoro e una bimba glielo fa comprare dal papà

Non ha i soldi per pagare il pandoro e una bimba glielo fa comprare dal papà, la bella favola di Natale che favola non è arriva dal supermercato Esselunga di Monza.

Ed è proprio Monza Today che l’ha voluta raccontare dopo averne avuto menzione dalla lettrice, la signora Elena. Ha spiegato la donna alla testata: “Erano da poco passate le 18 ed avevo promesso a mia figlia Martina che le avrei portato un pandoro. Sono giorni un po’ particolari per noi perché è il primo Natale che festeggeremo senza il suo papà”.

E poi: “Prendo il pandoro che voleva mia figlia e vado alle casse automatiche.

Non so per quale motivo ma al momento di pagare la mia carta di credito non ha funzionato. È apparsa quella scritta gigante e anche un po’ imbarazzante “Transazione non approvata””. Poi Elena ha raccontato: “Ero uscita da una pesante giornata di lavoro, avevo fatto una promessa a mia figlia, non avevo contanti, la carta non funzionava e mi è scesa addosso una tristezza infinita. Dietro di me c’era un signore in fila con la sua bambina, anche lei Martina e hanno assistito alla scena”.

Qui il racconto si fa toccante: “Sia lui che la figlia hanno visto che ero in difficoltà, ho velocemente spiegato loro che avevo promesso a mia figlia questa cosa. A quel punto la bimba, che avrà avuto massimo 6 o 7 anni, ha chiesto al papà se non poteva regalarmelo lui il pandoro. Il padre, giustamente, all’istante è rimasto senza parole, poi le ha detto di sì, ma siccome era lei a chiederlo avrebbe dovuto rinunciare alle merendine”.

Cosa che la bimba ha fatto.