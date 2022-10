“Non mi ricordo una Mazza”, esce il primo libro del Maestro Mazza

Roma, 7 ott. (askanews) – Esce il ottobre il primo libro del celebre Maestro Mazza, dal titolo eloquente “Non mi ricordo una Mazza”, edito dalla Bertoni Editore. Un libro che si rivolge agli amanti della storia della musica italiana, delle storie di costume della nostra società ma anche ai curiosi. A chi quegli anni d’oro della televisione di Quelli della Notte, giusto per citarne una, li ricorda bene, parlando, però, anche alle nuove generazioni che, se non l’hanno vista, ne hanno sentito parlare e qualche puntata sono andati a scovarla nelle teche della Rai.

“Mi stavo riguardando il titolo, “Non mi ricordo una Mazza”: che volgarità…non è molto carino…non mi ricordo nulla, io sono Mazza, per cui “Non mi ricordo una Mazza”. Perché ho scritto questo libro? Invece di fare un diario, ho pensato bene di fare un libro. Perché l’ho scritto? Non lo so, non me ne sono reso conto ma l’ho fatto e adesso ve lo leggete”.

“Durante questa vita ho avuto la possibilità di conoscere e incontrare molti personaggi importanti che mi hanno aiutato e anche dato degli spunti.